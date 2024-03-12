Beşiktaş'ın efsanesi acı gerçeği ortaya çıkardı 'Santos geldikten sonra oldu'

Beşiktaş'ın efsane golcüsü Ali Gültiken, Beşiktaş'ın Gaziantep FK deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgiyi değerlendirirken, Fernando Santos'la ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Gültiken, Santos'un göreve gelmesinden bu yana Beşiktaş'ın 8 maçın ilk yarısında gol atamadığını vurguladı. Ayrıca yenik duruma düştükten sora hiçbir karşılaşmada ne gol bulabildiğini ne de maçı çevirebildiğini vurguladı.

Gültiken şöyle devam etti:

"Neden böyle oluyorun cevabını milyonlarca Beşiktaşlı taraftar gibi biz de merak ediyoruz. Takımın kendi içinde neden reaksiyon veremediğinin, neden bu kadar etkisiz oynadığının yanıtını bulmaya çalışıyoruz. Oyuncular değişse de yeni transferler gelse de Beşiktaş'ta bir reaksiyon ortaya çıkmıyor. Her takım, teknik direktörünün oyun felsefesiyle konuşulur. Bu kadar renksiz, heyecansız, pozisyonsuz oynayan Beşiktaş'ın da doğal olarak sorunlu adresi Santos'a çıkıyor. Yani takımını bu kadar suya sabuna dokunmadan oynatmaya çalışması, muazzam bir güvensizlik oluşturuyor. Sahada hiçbir oyuncunun ismini yazamıyoruz. Antep'te Beşiktaş adına bunları yapabildi diyebileceğimiz maalesef hiçbir oyuncu yok. Santos dahil herkes bu bilinmezliğin içinde kaybolmuş durumda."