Beşiktaş'ın Fransa'da Beka meselesi! Her şey Şenol Güneş'in raporunda yazılı

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre devam ediyor.

Siyah beyazlılar görüşmeleri gizlilik içinde sürdürmek istemelerine karşın, son gelişme Fransız Le Parisien gazetesine sızdı.

Gazetedeki haberde Beşiktaş'ın Nice'de forma giyen Alexis Beka Beka'yı transfer etmek istediği belirtildi.

Hatta siyah beyazlıların, Fransız futbolcu için Nice ile görüşmelere başladığı da haberin içinde yer aldı. Yöneticilerin Beka Beka'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istedikleri vurgulandı.

22 yaşındaki Beka Beka; stoper ve orta saha olarak görev yapıyor.

Futbolcu bu sezon Nice formasıyla 24 maçta oynarken 1 de gol attı.