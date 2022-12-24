Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosunda 4 eksik

Rachid Ghezzal, Romain Saiss, Montero ve Oğuzhan Akgün kadroya alınmadı.
Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kadrosu şöyle:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Weghorst
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