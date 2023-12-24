Beşiktaş'ın Hatayspor kadrosu açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tayyip Salih Yılmaz
Beşiktaş'ın Hatayspor kadrosu açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatay deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Hatayspor deplasmanına çıkacak.

3-1'liik Alanyaspor yenilgisi sonrası Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, alacağı bir galibiyet ile çıkışa geçmek istiyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, ligde 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Hatayspor ise 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Diğer taraftan Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu;

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