Beşiktaş'ın Hatayspor kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Hatayspor deplasmanına çıkacak.
3-1'liik Alanyaspor yenilgisi sonrası Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, alacağı bir galibiyet ile çıkışa geçmek istiyor.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, ligde 26 puanla 5. sırada yer alıyor.
Hatayspor ise 19 puanla 11. sırada bulunuyor.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Diğer taraftan Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu;
İlgili Haberler