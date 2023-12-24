Beşiktaş'ın Hatayspor kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Hatayspor deplasmanına çıkacak.

3-1'liik Alanyaspor yenilgisi sonrası Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, alacağı bir galibiyet ile çıkışa geçmek istiyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, ligde 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Hatayspor ise 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Diğer taraftan Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu;