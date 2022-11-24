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Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ta lige verilen arada tatil sonrası antrenmanlar tekrar başladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:22
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Beşiktaş'ın hazırlık maçında karşılaşacağı rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
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Siyah beyazlı takım 5 Aralık tarihine kadar Ümraniye tesislerinde çalışacak, ardından da Antalya'ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş, hazırlık döneminde özel maçlar da oynayacak. 

Maç programı şöyle:

29 Kasım Salı

19.00 Beşiktaş – İstanbulspor (Vodafone Park)

2 Aralık Cuma

19.00 Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

8 Aralık Perşembe

Beşiktaş – Charleroi (Antalya)

11 Aralık Pazar

Beşiktaş – Westerlo (Antalya)

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