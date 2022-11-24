Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Siyah beyazlı takım 5 Aralık tarihine kadar Ümraniye tesislerinde çalışacak, ardından da Antalya'ya giderek kampa girecek.
Beşiktaş, hazırlık döneminde özel maçlar da oynayacak.
Maç programı şöyle:
29 Kasım Salı
19.00 Beşiktaş – İstanbulspor (Vodafone Park)
2 Aralık Cuma
19.00 Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
8 Aralık Perşembe
Beşiktaş – Charleroi (Antalya)
11 Aralık Pazar
Beşiktaş – Westerlo (Antalya)
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