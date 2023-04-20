Beşiktaş'ın iki yıldızına talip çıktı

Valerien Ismael'in gidişi ve Şenol Güneş'in gelişinin ardından Beşiktaş'ın yüzü gülüyor. Fenerbahçe, Giresunspor, A. Madrid galibiyeti ile yoluna doludizgin devam eden Siyah Beyazlılar, son haftada Trabzon deplasmanında 2 puan bıraksa da yüzler gülüyor.

ROSİER'E İSTALYAN KANCASI

Bir yandan takımda transfer çalışmaları da sürüyor. Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Jackson Muleka'ya talip çıktı. Onur Bulut'un transfer edilmesiyle birlikte forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Valentin Rosier'in de bonservisi belirlendi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Kara Kartal’ın Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal’ın sakatlanmasının ardından performansı düşen ve formasını Onur Bulut’a kaptıran Valentin Rosier ile İtalya Serie A takımlarından Monza’nın yakından ilgilendiği öğrenildi.

Çizme ekibinin sezon sonunda Fransız sağ bek için resmi teklif yapacağı bildirildi.

Yönetimin Rosier için beklentisi ise 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

MULEKA MISIR YOLCUSU

Siyah-Beyazlılar’ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor. Kartal, ara transfer döneminde oyuncu için Mısır’ın Al-Ahly takımından 2.5 milyon Dolar’lık teklif almış olsa da bu teklifi geri çevirmişti. Ancak gösterdiği performans, fikirleri değiştirdi. Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi. Yönetimin, 4 milyon Euro teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi.

İNGİLİZLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Beşiktaş’ta Faslı yıldız Romain Saiss, sezon sonu için menajeriyle şimdiden İngiliz takımlarıyla temas halindeyken Katar kulüpleri de oyuncunun peşini bırakmıyor. Yıldız isme, Arap yarımadasından 4 milyon Euro seviyesinde maaşlı teklifler geldiği kaydedildi. Oyuncunun, kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi. Beşiktaş da Saiss için 4 milyon Euro talep ediyor.