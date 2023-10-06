Beşiktaş'ın ilk başkan adayı belli oldu. Adaylığını resmen açıkladı

Beşiktaş'ın aralık ayı başında yapılması düşünülen olağanüstü genel kurulu için ilk başkan adayı Hasan Arat oldu.

Beşiktaş'ın ilk başkan adayı belli oldu. Adaylığını resmen açıkladı

Hasan Arat, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur." açıklamasıyla ilk aday olarak ortaya çıktı.

Hasan Arat, 16 Eylül'de bir sonraki seçimde aday olacağını duyurmuştu.
HASAN ARAT KİMDİR?
1959 doğumlu iş adamı Hasan Arat, 5 yıl boyunca Beşiktaş'ta profesyonel olarak basketbol oynadı. 1981'de sona eren aktif sporculuk kariyerinin ardından 1998-2000 arasında Süleyman Seba döneminde Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinde de bulundu.

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