Beşiktaş'ın Neftçi maçı 11'i belli oldu. Güneş'ten Rebic kararı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'i belirledi.

Beşiktaş'ın Neftçi maçı 11'i belli oldu. Güneş'ten Rebic kararı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Azerbaycan temsilçisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

Siyah beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile fiziksel olarak henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun forma giyemeyecek.

Şenol Güneş’in şans vermesi halinde yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Siyah Beyazlılar için top koşturmuş olacak. Güneş'in Rebic'i ikinci yarıda oynatmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

Neftçi'nin bu sene Azerbaycan liginin en pahalı takımı olduğunu, oyun yapısının da iyi olduğunu vurgulayan Güneş, "(Neftçi) Pozitif futbol oynamaya çalışan, rakibinin oyun tarzını da iyi değerlendirip oynamaya çalışan bir takım. Bizi çok zorlayacağını, bizim için çok zor maç olacağını söyleyebilirim. Tirana takımından çok daha iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorum." dedi.

Siyah beyazlı takımın bu akşam saat 20.00'de başlayacak maça şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Rosier, Onana, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar.

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