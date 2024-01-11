Beşiktaş'ın Nuri Alçosu'nu açıkladı. 34 yıllık sırrı Rıza Çalımbay ortaya çıkardı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve Siyah - Beyazlıların efsane isimlerinden Rıza Çalımbay samimi itiraflarda bulundu.

NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla her Çarşamba ekrana gelen Empati'nin 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümünün konuğu teknik direktör ve eski milli futbolcu Rıza Çalımbay oldu.

Rıza Çalımbay dönemin efsane kadrosunu sayarken futbolcuların lakaplarını da hikayeleriyle birlikte anlattı.

Ahmet Mümtaz Taylan, Rıza Çalımbay'a lakabı olan "Atom Karınca"yı sevip sevmediğini sordu.

Çalımbay, lakabını sevdiğini belirtirken, diğer futbolcuların lakaplarına değindi. İşte o açıklamalar:

Sarı Metin'e Nuri Alço, Feyyaz'a Kibar Feyzo diyorduk!

Seviyorum. Atom Karınca çizgi filmdi, benim de oynadığım mevkii orta saha olduğu için, çok koşuyordum ve her tarafa yardım ediyordum.

Bir gün gazeteyi açtım, bir baktım karikatür var. Atom Karınca, o dönem tv'de oynuyor, öyle kaldı lakabım... Kötü bir lakap değil. Hikayesi bu...

Bir gazeteci tv'den esinlendi, takımdan çıkma değil yani...

Bizim takımda herkesin lakabı vardı, Sarı Metin'in (Metin Tekin) lakabı Nuri Alço diyorduk. Feyyaz'a Kibar Feyzo, Ulvi'ye Sefil Bilo diyorduk.

Hemen hemen herkesin lakabı vardı. Saffet Sancaklı'ya İskeletor diyorduk, Ali Gültekin'e Sakar diyorduk

'Rıdvan'la restoran açtık dedim ki 'bu bizim işimiz değil'

Rıza Çalımbay, Rıdvan Dilmen'le girdikleri restoran açma hikayesini de şöyle anlattı:

Rıdvan Dilmen'le restoran açtık. Restoranı açtık açılışa herkes geldi, Başbakandan Federasyon Başkanına kadar.

Öbür gün geldik restorana, bizden başka kimse yok.

Dedim Rıdvan ayrılalım biz, ayrıldık, dedim ki bu bizim işimiz değil.