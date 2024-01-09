Beşiktaş'ın pırlantası Semih Kılıçsoy. Attıkça atıyor, kimse onu tutamıyor

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Beşiktaş'ın pırlantası Semih Kılıçsoy. Attıkça atıyor, kimse onu tutamıyor
Beşiktaş'ın son dönemde yıldızı parlayan ismi Semih Kılıçsoy, Hatay ve Kasımpaşa'nın ardından Rize'yi de avladı.

Sıkıntılı bir dönemden geçen, inişli çıkışlı grafik çizen Beşiktaş'ta yıldızı parlayan tek isim var o da Semih Kılıçsoy...
18 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez sarstı, bir de asist yaptı.
Hatayspor ve Kasımpaşa karşısında 1'er gol atan Semih Kılıçsoy, Rize deplasmanında da 2 kez gol sevinci yaşadı, galibiyetin mimarı oldu. 86 dakika sahada kalan genç Semih muhteşem futbolunu bir de Cenk Tosun'a yaptığı asistle taçlandırdı.
İstatistik sitesi Opta'nın verilerine göre; Semih Kılıçsoy 18 yaş 147 günlükken üst üste 3 Süper Lig maçında en az 3 gol bulan ikinci en genç oyuncu oldu.
Batuhan Karadeniz, 17 yaş 289 günlükken aynı başarıyı yakalayarak rekoru elinde tutuyor.

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