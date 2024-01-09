Beşiktaş'ın pırlantası Semih Kılıçsoy. Attıkça atıyor, kimse onu tutamıyor

Sıkıntılı bir dönemden geçen, inişli çıkışlı grafik çizen Beşiktaş'ta yıldızı parlayan tek isim var o da Semih Kılıçsoy...

18 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez sarstı, bir de asist yaptı.

Hatayspor ve Kasımpaşa karşısında 1'er gol atan Semih Kılıçsoy, Rize deplasmanında da 2 kez gol sevinci yaşadı, galibiyetin mimarı oldu. 86 dakika sahada kalan genç Semih muhteşem futbolunu bir de Cenk Tosun'a yaptığı asistle taçlandırdı.

İstatistik sitesi Opta'nın verilerine göre; Semih Kılıçsoy 18 yaş 147 günlükken üst üste 3 Süper Lig maçında en az 3 gol bulan ikinci en genç oyuncu oldu.

Batuhan Karadeniz, 17 yaş 289 günlükken aynı başarıyı yakalayarak rekoru elinde tutuyor.