Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon için Avusturya'da yaptığı kamp çalışmasını dün akşam tamamlamıştı.
Siyah beyazlılar, yeni sezona hazırlanırken, yurt içinde de 3 karşılaşma yapacak.
Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor’la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek.
Siyah-beyazlılarımızın programı şöyle:
24 Temmuz Çarşamba
18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)
30 Temmuz Salı
18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)