Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın karşılaşacağı takımlar açıklandı.

Beşiktaş, yeni sezon için Avusturya'da yaptığı kamp çalışmasını dün akşam tamamlamıştı.

Siyah beyazlılar, yeni sezona hazırlanırken, yurt içinde de 3 karşılaşma yapacak.

Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor’la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek.

Siyah-beyazlılarımızın programı şöyle:

24 Temmuz Çarşamba
18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)

30 Temmuz Salı
18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

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