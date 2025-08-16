Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı

Futbol dünyasında mizahi çalışmalarıyla tanınan ünlü karikatürist Omar Momani, Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya kampanyasını konu alan yeni bir animasyon paylaştı.

SANCHO'NUN PAYLAŞIMINA 5 MİLYON YORUM!

Momani, Jadon Sancho’nun yaptığı bir paylaşımın altına yaklaşık 5 milyon “Come to Beşiktaş” yorumunun gelmesini esprili bir dille resmetti.

Beşiktaş Fans Flood Jadon Sancho’s Post with Over 5 Million Comments

جماهير بشكتاش تغرق منشور جادون سانشو بأكثر من 5 ملايين تعليق pic.twitter.com/GBMYoFIZ3y — Omar Momani (@omomani) August 15, 2025

"COME TO BEŞİKTAŞ" AKIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Paylaşım kısa sürede futbolseverler arasında gündem olurken, Beşiktaş taraftarı Momani’nin çalışmasını paylaştı. “Come to Beşiktaş” akımı, daha önce de birçok yıldız futbolcunun transferinde adını duyurmuştu.