Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı

Ünlü karikatürist Omar Momani'nin Beşiktaşlı taraftarların Jadon Sancho’nun paylaşımına yaptığı milyonlarca “Come to Beşiktaş” yorumuna dair hazırladığı animasyon ilgi gördü.

Futbol dünyasında mizahi çalışmalarıyla tanınan ünlü karikatürist Omar Momani, Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya kampanyasını konu alan yeni bir animasyon paylaştı.

SANCHO'NUN PAYLAŞIMINA 5 MİLYON YORUM!

Momani, Jadon Sancho’nun yaptığı bir paylaşımın altına yaklaşık 5 milyon “Come to Beşiktaş” yorumunun gelmesini esprili bir dille resmetti.

"COME TO BEŞİKTAŞ" AKIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Paylaşım kısa sürede futbolseverler arasında gündem olurken, Beşiktaş taraftarı Momani’nin çalışmasını paylaştı. “Come to Beşiktaş” akımı, daha önce de birçok yıldız futbolcunun transferinde adını duyurmuştu.

Son Haberler
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."