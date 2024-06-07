Beşiktaş'ın Sportif Direktörü Galatasaray'ın eski yıldızı oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş bir süredir boş olan Sportif Direktör koltuğuna Bradley Howard Friedel'in getirildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız"
BRADLEY HOWARD FRİEDEL KİMDİR?
Futbolculuk kariyerine ABD'nin California Los Angeles Üniversite Takımı'nda başlayan Friedel 1995-1996 sezonunda Galatasaray'ın kalesini korumuştu. Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham gibi dev takımların formasını giyen Friedel 2015 yılında kramponlarını astı.
Aynı yıl Tottenham altyapısında çalışmaya başlayan ABD'li eski kaleci son olarak New England'ın teknik direktörlüğünü yaptı.