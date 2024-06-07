Beşiktaş'ın Sportif Direktörü Galatasaray'ın eski yıldızı oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Sportif Direktörü Galatasaray'ın eski yıldızı oldu

Beşiktaş yönetimi Galatasaray'ın eski kalecisi Bradley Howard Friedel'i Sportif Direktörlüğe getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş bir süredir boş olan Sportif Direktör koltuğuna Bradley Howard Friedel'in getirildiğini açıkladı.

aefba7bbc83e4d348e8f4990a1065ebb.jpg

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız"

besiktasin-yeni-sportif-direktoru-brad-friedel-oldu-gelis-tarihi-ortaya-cikti-1717688976498.jpg

BRADLEY HOWARD FRİEDEL KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine ABD'nin California Los Angeles Üniversite Takımı'nda başlayan Friedel 1995-1996 sezonunda Galatasaray'ın kalesini korumuştu. Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham gibi dev takımların formasını giyen Friedel 2015 yılında kramponlarını astı.

Aynı yıl Tottenham altyapısında çalışmaya başlayan ABD'li eski kaleci son olarak New England'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

resim-2024-06-07-203056993.png

İlgili Haberler
Alanyaspor başkanını seçti
Alanyaspor başkanını seçti
Vakıfbank'ın Rus güzeli itiraf etti
Son Haberler
Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe maçlarına gitmediğini açıkladı Spor
Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe maçlarına gitmediğini açıkladı
Üniversite kampüsüne yıldırım düştü. Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Yerel Haberler
Üniversite kampüsüne yıldırım düştü. Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
'Yoğun bakımdaki hastaların başında görevli yok'. Maaşını alamayan hastane çalışanları greve başladı Gündem
'Yoğun bakımdaki hastaların başında görevli yok'. Maaşını alamayan hastane çalışanları greve başladı
Edirne’de yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi Yerel Haberler
Edirne’de yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi
Kocaelispor'da yapamadı. Erokspor istiyor Spor
Kocaelispor'da yapamadı. Erokspor istiyor
Özgür Özel fark açılıyor dedi elindeki anket sonuçlarını açıkladı Gündem
Özgür Özel fark açılıyor dedi elindeki anket sonuçlarını açıkladı
İYİ Parti’den iktidara hububat alım fiyatı çağrısı. 'Taban fiyatlar artırılmalıdır' Gündem
İYİ Parti’den iktidara hububat alım fiyatı çağrısı. 'Taban fiyatlar artırılmalıdır'