Beşiktaş'ın tadı kaçtı. Immobile detayı

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Beşiktaş'ın tadı kaçtı. Immobile detayı

Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Beşiktaş, Slovenya’daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.
Giovanni van Bronckhorst’un yönetimindeki Siyah-Beyazlıtakım, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Slovenya’daki Z’dezele Stadyumu’nda oynanan mücadele Shakhtar Donetsk'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın tek golünü 66. dakikada Eguinaldo kaydetti.
Beşiktaş’ta yeni transferler Rafa Silva ve Gabriel Paulista ilk 11’de sahaya çıktı, ancak Ciro Immobile kadroda yer almadı.
Siyah-Beyazlı ekip bir sonraki hazırlık maçı ise 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30’da Grazer AK ile olacak.

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