Beşiktaş'ın tesislerinde hastalık alarmı

Süper Lig’in 10. haftasında İnönü'de Gaziantep'i 2-0 yenen Beşiktaş'ta Salih Uçan, Beşiktaş’ın tesislerinde bir hastalık olduğunu ve takımda sakatlıkların yanında birçok insanın da hasta olduğunu söyledi.

Salih Uçan sözlerine “Cumhuriyet’in 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına binlerce kez teşekkürler” diyerek başlarken “Sakatlıktan çıktım, 3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil ama sakatlık döneminde iyi çalıştım. Bugün kolay bir maç olmayacaktı. Takımda birçok insan hasta, sakatlığın dışında bu vardı. Tesiste bir hastalık oldu. Ama ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kazanarak devam etmemiz lazım” diye konuştu.

"BÖYLE DEVAM"

Salih Uçan, “Genel olarak baktığınızda, taraftarımız, yönetim, futbolcular biraz zorlu süreçten geçiyoruz. Biz de üzülüyoruz, kırılıyoruz. Daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Çok üzülen insanlar var. Biz de çok üzülüyoruz bu durumlara. Bunu atlatmak için bu tarz galibiyetlere ihtiyaç var. Kazandıkça mutluluk ortaya çıkıyor. Kaybedince üzülüyorsunuz. Böyle kazanarak devam etmek istiyoruz” dedi.