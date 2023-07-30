Beşiktaş'ın transfer gündeminde Tavşan var

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken, gündemine sürpriz bir isim daha aldı.
Siyah beyazlıların Hollanda'nın Nijmegen takımında forma giyensağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan için harekete geçtiği ileri sürüldü.
Annesi Türk, babası Surinam asıllı olan 22 yaşındaki futbolcunun transfer olması halinde Türk statüsünde oynayabileceği belirtildi.
Kulübünün bonservis bedeli olarak 3 milyon euro istediği Tavşan, 3 sezondur Nijmegen takımında forma giyiyor.
Geçen sezon 35 maçta oynayıp 4 gol atan Tavşan, Beşiktaş'ın gündemine geçen yıl da gelmişti.