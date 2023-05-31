Beşiktaş'ın transferini Mısır kanalına açıkladı. Ceyhun Kazancı'dan Muleka sözleri

Ceyhun Kazancı katıldığı yayında Jackson Muleka’nın transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transferini Mısır kanalına açıkladı. Ceyhun Kazancı'dan Muleka sözleri

Mısır kanalı Al-Mehwar’ın yayınına konuk olan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Mısır kulüplerinin peşinde olduğu iddia edilen Jackson Muleka’nın durumu hakkında konuştu.

RESMİ TEKLİF ALMADIK
Fotospor'da yer alan habere göre, Ceyhun Kazancı, basında çıkan haberlerin aksine, Jackson Muleka'yı satmak için hiçbir Mısır kulübünden resmi teklif almadıklarını açıkladı.

Kazancı, yaptığı açıklamada, iddia edilenin aksine Mısır kulüpleri Al-Ahly ve Pyramids'in Muleka ile sözleşme yapmak için herhangi bir resmi teklifte bulunmadığını belirtti.

BEKLENTİ 6 MİLYON EURO
Kazancı, iyi bir teklif almaları halinde Muleka'yı yaz aylarında satmaya açık olduklarını ifade eden Ceyhun Kazancı ayrıca Muleka’nın olası transferinden 6 milyon Euro beklediklerini söyledi.

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