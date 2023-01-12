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Weghorst bye bye. Gazeteciler yine haklı çıktı

Beşiktaş'ın 3 gün önce yayınladığı yalanlama haberinin ardından Weghorst, Siyah - Beyazlı kulüple ile yollarını resmen ayırıyor. Hollandalı yıldız bu akşam İngiltere'ye gidecek.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:30
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Beşiktaş'ın yalanlamasından 3 gün sonra Weghorst eşyalarını topladı

Weghorst bye bye. Gazeteciler yine haklı çıktı
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Sözleşme feshi için siyah beyazlı kulüp ile anlaşmaya varan Hollandalı golcü, kısa süre içinde Manchester’a gidecek.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar ayrılıyor.

Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken ve İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın kiralamak istediği Hollandalı oyuncu, ayrılık konusunda Siyah Beyazlılar'da anlaştı.

Beşiktaş oyuncunun sözleşmesihi feshetti. Golcü oyuncu, kısa sürede İstanbul'dan ayrılacak.

MAÇA ÇIKIYOR

Weghorst akşam saatlerinde ayrılıp İngiltere gidecek.
Hollandalı yıldızın MANU için kontrolden geçip bu haftaki maç kadrosundan yer alması bekleniyor.
Beşiktaş toplamda 3 milyon Euro alacak.
Bir yılık maliyetinin tümünü almış olacak.

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Divan Üyesi
12.01.2023 11:39
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