Beşiktaş'ın yeni transferi Bailly'nin İstanbul'da olacağı saat belli oldu

Siyah-beyazlı ekibin Manchester United'dan transfer ettiği Eric Bailly, bugün saat 19.00'da İstanbul'da olacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yeni transferi Bailly'nin İstanbul'da olacağı saat belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş, Eric Bailly transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

19.00'DA İSTANBUL'DA OLACAK
Fildişili yıldız Bailly, bugün saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na inecek.

Geçen sezon Fransa ekibi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak oynayan 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.

Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester United temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi Magazin
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor? Keşfet
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla' Magazin
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla'
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi Dünya
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım Siyaset
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti Dünya
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti
Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar Güncel
Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar