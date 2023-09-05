Beşiktaş'ın yeni transferi Bailly'nin İstanbul'da olacağı saat belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya
Beşiktaş, Eric Bailly transferinde mutlu sona ulaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
19.00'DA İSTANBUL'DA OLACAK
Fildişili yıldız Bailly, bugün saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na inecek.
Geçen sezon Fransa ekibi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak oynayan 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.
Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester United temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.