Beşiktaş'ın yeni transferi imzayı attı bombayı patlattı

Beşiktaş’ın yeni transferi İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour, siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.

20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş YouTube kanalına yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı ekibi coşkulu taraftarı nedeniyle tercih ettiğini belirtti. Ndour, “Üç yıldır şampiyonluk kazanamadık. Burada şampiyonluk kazanmak harika olur. Avrupa Ligi’nde turu geçip iyi bir hava yakalamayı umuyorum.” dedi.

Orta sahada “8” numara pozisyonunu tercih ettiğini söyleyen Ndour, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un oyun anlayışını beğendiğini ve ofansif, pozitif futbol oynamayı sevdiğini dile getirdi. Ndour, “Bu oyun anlayışının benim için iyi olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Mental olarak Cristiano Ronaldo’yu, oyun stili açısından ise Paul Pogba’yı idol aldığını belirten genç oyuncu, Tüpraş Stadyumu ve siyah-beyazlı taraftarlar hakkında da şunları söyledi:

“Biraz gerginim ama bunu olumlu anlamda bir gerginlik olarak söyleyebilirim. Taraftarlarımızın önünde oynamak için gerçekten istekliyim. Umarım oynadığım ilk maçı kazanırız. Burası harika bir atmosfere sahip tarihi bir stat. Bu statta oynamak çok güzel olacak. Burada olmaktan çok mutluyum, yüzde yüzümü vereceğim. Beşiktaş’ı tekrar ait olduğu yere taşımak için elimden geleni yapacağım.”