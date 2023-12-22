Beşiktaş'la ilgili flaş iddia. Manchester United'ın eski hocasıyla masaya oturdular

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Beşiktaş'la ilgili flaş iddia. Manchester United'ın eski hocasıyla masaya oturdular
Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından siyah-beyazlı yönetim, teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın gündemine, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer geldi.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş; Rıza Çalımbay ile yolları ayırmasının ardından teknik direktörlük için Ole Gunnar Solskjaer'le görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın, son olarak Manchester United'ı çalıştıran teknik adama 1.5 yıllık teklif yaptığı aktarıldı.

Solskjaer, antrenörlük macerasına Manchester United'ın forvet antrenörü olarak başladı, sonrasında kırmızı şeytanların rezerv takımını çalıştırdı.

Ayrıca Norveçli çalıştırıcı Molde ve Cardiff'te de göre aldı.

2018 YILINDA MANU'NUN BAŞINA GEÇMİŞTİ
Ole Gunnar Solskjaeri 2018 yılında Manchester United'ın başına geçici olarak geçmişti.

2019'da ise kulüple uzun süreli bir sözleşme imzalamış, 2 yıl sonra takımdan ayrılmıştı.

VAN NISTELROOY İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Ayrıca Beşiktaş'ın Van Nistelrooy ile de görüştüğü öğrenildi.

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