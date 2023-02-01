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Saiss'ten Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Ziyech paylaşımı

Beşiktaş'ın Faslı oyuncusu Romain Saiss, adı Beşiktaş'la da anılan Ziyech'le ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 18:16
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Beşiktaşlı Romain Saiss sosyal medyadan taraftarı heyecanlandıran Ziyech paylaşımı yaptı

Saiss'ten Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Ziyech paylaşımı
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İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech'in Paris Saint Germain'e transferi evrakların yetişememesi sonrasında iptal oldu. 

Faslı yıldız oyuncunun ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyor. 

Bu gelişmenin ardından ise  Beşiktaşlı oyuncu Romain Saiss, sosyal medyadan siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. 

Beşiktaşlı stoper, Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı.  

Bu paylaşımın ardından Beşiktaşlı taraftarlar heyecanlandı.

Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

İşte o paylaşım;

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