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Weghorst girdi, golleriyle Arjantin'i şoke etti

Dünya Kupası'nda Arjantin'le Hollanda arasında oynanan çeyrek final maçı büyük bir mücadeleye sahne oluyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 00:09
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Beşiktaşlı Weghorst girdi, golleriyle Arjantin'i şoke etti

Weghorst girdi, golleriyle Arjantin'i şoke etti
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Arjantin maçın 34. dakikasında Messi'nin nefis asistinde Molino'nın golüyle öne geçti.

71. dakikada Arjantin, Acuna'nın ceza alanında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Messi durumu 2-0 yaptı. 

Hollanda'da oyuna 78. dakikada Beşiktaşlı Weghorst girdi. Weghors 5 dakika sonra Hollanda atağında yapılan ortaya müthiş bir kafa vurdu ve durumu 2-1 yaptı.

Maçın 88. dakikasında sahada futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Saha bir anda karıştı. Hakem Arjantinli Paredes'i sarı kartını çıkardı

Maçın uzatma anlarında 90+10'da Weghorst bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı.

Böylece maç uzatmalara gitti.

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kartal
10.12.2022 00:11
adamin kaninda bjk Var  
 
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