Weghorst girdi, golleriyle Arjantin'i şoke etti

Arjantin maçın 34. dakikasında Messi'nin nefis asistinde Molino'nın golüyle öne geçti.
71. dakikada Arjantin, Acuna'nın ceza alanında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Messi durumu 2-0 yaptı.
Hollanda'da oyuna 78. dakikada Beşiktaşlı Weghorst girdi. Weghors 5 dakika sonra Hollanda atağında yapılan ortaya müthiş bir kafa vurdu ve durumu 2-1 yaptı.
Maçın 88. dakikasında sahada futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Saha bir anda karıştı. Hakem Arjantinli Paredes'i sarı kartını çıkardı
Maçın uzatma anlarında 90+10'da Weghorst bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı.
Böylece maç uzatmalara gitti.
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