Beşiktaşlı yıldız ayrılığı açıkladı

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal dört senenin ardından sözleşmesinin bitmesiyle Beşiktaş'a veda etti.

Taraftara bir veda mesajı yayınlayan Ghezzal açıklamasında, "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söyleyenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim" dedi.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 4 yılda 123 maça çıkan Ghezzal 17 gol 13 asist kaydetti. Yıldız futbolcu bu süreçte 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.