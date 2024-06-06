Beşiktaşlı yöneticilerin stat altındaki imalathaneye baskın videoları ortaya çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, 9 Mart'ta yapılan 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş'ın stadının altında kaçak imalathane bulduklarını açıklamıştı.

Arat, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siz Beşiktaş'ın stadının altında imalathane olduğunu biliyor muydunuz? Bir bomba daha. Hem de başka takım malları da üretiliyor. Kira da ödenmiyor, personelin yemeğini de Beşiktaş veriyor. Böyle bir şey olamaz. Galatasaray ve Fenerbahçe dahil dışarıya ürün yapılıyor. İçim daraldı geçin bunları."

Hasan Arat’ın bu sözleri büyük sansasyon yaratmıştı.

Arat'ın açıkladığı imalathanenin patronu Cem Kölemenoğlu, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Videolar da paylaşan Kölemenoğlu, şunları söyledi:

"Mayıs 2022 de kulüpten aradılar. ‘Adidas formaları yetiştirmekte sıkıntı çekiyor. Bunu gidermek için dışardan bazı firmalardan teklif aldık' diyerek bizden de baskı işi için teklif istediler.

Teklifimizi ilettik. İki hafta olmadan olumlu dönüş yapıldı. Lansmana kadar formaların dışarı sızmaması için, iş yerimize kamera sisteminin kurulması istendi. İç yapımızı bu şekilde açamayacağımızı ilettik.

Kulüpten stadın içinde müsait alan gösterildi, burada baskıların yapılması önerildi.

Kontrol ettik uygun dedik. Tanıtım yapılmadan baskının kesinlikle sızmaması gerektiği için sıkı önlem alınması normal. Harfiyen uyduk.

Bizim yaptığımız tek iş, sponsor firmaların isimlerini formaya basmaktan ibaretti. Bunun dışında hiç bir çalışma olmadı.

Ancak kulüp baskı makinalarını bizim almamızı rica etti. Biz Beşiktaşlı olduğumuz için; 12 adet baskı makinasının yanısıra, havalandırma sistemini dahi kendimiz kurduk. Kulübe yük olmadık. Tam aksine yükünü omuzladık.

Yeni sezon formalarını Temmuz’un ilk haftasındaki lansmana yetiştirme için 7/24 çalışma durumunda kaldık. Hiç sorun etmedik. Böylece binlerce formayı zamanında teslim ettik.

Beşiktaş yönetimi işimiz bitince devam etmemizi istedi. Kulübün tüm branşları için baskı yapmamız talebi üzerine devam ettik.

Başkan Hasan Arat, 'Stadın altında kaçak, gizli imalathane var' diye açıklama yaptı. Konu hakkındaki tüm konuşması külliyen yalan.



Şöyle ki, 3 Aralık'taki seçim sonrası 23 Aralık tarihinde yöneticiler geldiler. Hüseyin Yücel ekibi ile geldi önce. Şubat ayında, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç ve Yalçın Ayaydın geldi. Divan öncesi Başkanın özel kalemi dahil üç kez bize ziyaretleri oldu.

Buna rağmen Divan konuşmasında tamamen yalan beyanda bulunması bizleri üzdü. Seçimin ilk günlerinde Arat’a, kendisini ziyarete gelen değerli İş adamı Rahmi Koç’a, Özyeğin’e kadar herkes için baskı talep ettiler yaptık.

Kadın voleybol takımı sponsoru aynı zamanda Antalyaspor’a da sponsor. Bunları görüp basına öyle açıklama yapmışlar. Farklı kulüplere üretim yapılıyor gibi.

Burada üretim söz konusu değil. Sadece baskı makinası var orada.

Bir adet bile dikiş makinası, kalıp yok. Bu kadar yalan, kasıt nasıl olur da gündeme getirilir. Hem de başkan tarafından. Tamamen iftira. Yalan tiyatrosu.

Yalçın Ayaydın ve Ekrem Keçoğlu geldiklerinde, burada Fenerbahçe ve Galatasaray formaları üretiliyormuş doğru mu, diye sordular. Espri yapıyor sanıp, elimizde kaldı ise birlikte bakalım karşılığını verdik.

Her şeyin kontrollerinde olmasına rağmen, abes ile iştigal etmeleri tuhaf. Ayaydın’ın bu tutumu şaşırtıcı ve düşündürücü.

Kulüp bizim ile özel iş sözleşmesi yaptığı için ayrıca kira kontratı olmadı. Zira, formaların baskıları yetişmesi için, kulüp adına baskı imalatını orada yaptık. Formalar Kartal Yuvası mağazalarına tedarik yapılabilsin diye.

Ayaydın’ın, kulübün bize tahsis edilen alanda üretim yapabilme imkanı için görüş sormasına rağmen, bizlere bu tür karalama yapması art niyetli.

Alanımıza ziyarete gelen yöneticiler, çok acıdır ki, çirkin davranışlarda bulundular. Bazı yöneticiler bizi konuşmaya tutarken, diğeri kendi odamdan ve farklı alandan, bazı malzemeleri gizlice alıp ceplerine attılar. Bunlar belgeli. Görüntülerle sabit. Hırsızlık yapıldı maalesef.

Tüm bu karalama, itibarsızlaştırma ve yaşanan süreç hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hukuksal süreç böylece başlatılmış oldu.

Beşiktaş ile mahkemelik olmayalım dedim Yalçın’a. Sadece tekzip yayınlayın yeter dedik, kabul görmedi. Ayrıca hiç bir ödeme yapmayacaklarını da belirtti. Yalçın’a, “Kendi cebinizden verseniz bunu yapmazsınız” dedim ama cevap veremeyip sessiz kaldı.

Baskı kağıtlarını aldıkları firma, stat içindeki mağazanın kepenklerini kapatıp mal sayımına başladı. Stadın önüne kamyonları yanaştırdılar. Anında parasını aldı. Biz onu yapmadık. Biz aynı yolu izlesek alırdık. Beşiktaşlı tarafımız yüzünden protokol yapmayı tercih ettik.

İtibar suikastine uğradık. Başta Divan olmak üzere tarafımıza atfedilen her şey yalan, yanlış ve iftira. Bir tiyatro oynadılar. Artık oyun bitti. Şimdi gerçekleri herkesin öğrenme zamanı. Ve bunların hepsi, yazılı belge ve görünü ile kayıt altına alınmış durumda.

Adidas kendi baskısını yetiştiremedi genel müdür Aydın Us aracılığı ile bize gelip ricada bulundular. Beşiktaş yönetimi bu talebe onay vermiş. Ancak ben kabul etmedim. Karışıklık olur. Farklı yerlere çekilir diye, kendi iş yerimde Adidas’tan gelen işi yaptık.

Göğüs sponsoru Rain’in pembe renkli logosu yanlış baskısı oldu. Bize verileni bastığımız için binlerce forma atıl kaldı.

Başkan Çebi, ‘bu faturayı yırtıp atacaksınız” dedi. Yırttık. 100 bin dolar Fedakarlık yaptım. Beşiktaşlı duruşu gösterdik.

Maça iki üç saat kala defalarca gelip forma baskısı yaptık. Hiç bir ek ücret talep etmedik. Kulüp mağdur olmasın diye.. Bunların karşılığında hiç hak etmediğimiz karşılık gösterdi Arat yönetimi."

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