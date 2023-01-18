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Beşiktaş'tan flaş Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak'tan Aboubakar transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:31
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Beşiktaşlılar bekliyor. Aboubakar geliyor mu? 

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar açıklaması
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Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Çankırı Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret ederek, taraftarla bir araya geldi.

Burada taraftarların sorularını yanıtlayan Bayrak, Aboubakar transferinin son aşamada olduğunu söyledi.

Transferin bugün açıklanabileceğini belirten Bayrak, "Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aboubakar'ın yaptığı işlerin ortada olduğunu dile getiren Bayrak, "Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki." diye konuştu.

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