Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 2 kişiye tahliye

Kaynak: DHA / İHA
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 2 kişiye tahliye

İstanbul Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde çıkan yangına ilişkin 7'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 7-8 Ekim tarihine erteledi.

29 kişi hayatını kaybetmişti! Beşiktaş’taki gece kulübü yangını davasında 2 sanığa tahliye kararı
Beşiktaş'ta bir gece kulübünün tadilatı sırasında 2 Nisan'da çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 7 kişi tutuklanırken 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olayla ilişkin 7'si tutuklu 9 kişinin yargılamasına bugün devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davaya7 tutuklu sanık getirildi. Duruşmaya, 2 tutuksuz sanık, taraf avukatları ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

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2 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar, Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar İsmet Şen, Şahzade Şekergümüş, Çağatay Altunel, Kahraman Erdem ve Mehmet Memduh Ceylan'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, işletme ruhsatı ve itfaiye raporlarının gerekli kurumlardan istenilmesine karar vererek duruşmayı 7-8 Ekim tarihine erteledi.

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