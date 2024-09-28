Beşiktaş’ta Ajax mağlubiyeti sonrası sistem değişiyor. Van Bronckhorst “Bir daha asla” dedi

Beşiktaş’ta 4-0’lık Ajax mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör van Bronckhorst’un yapacağı değişiklikler merak konusu oldu. Her zaman oynattığı sistemi değiştirerek Ajax maçına 2 defansif orta saha oyuncusu ile çıkan Hollandalı teknik adam bunun faturasını ağır ödedi. Ayrıca Gedson Fernandes ve Rafa Silva2nın yerlerinin değişmesi de takımın iyi işleyen hücumunun bozulmasına neden oldu.

Ajax deplasmanına Onana ve Al Musrati ile çıkan Siyah beyazlıların, Süper Lig’de deplasmanda Kayserispor’a karşı oynanacak mücadeleye nasıl çıkacağı merak konusu oldu.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Al Musrati ve kart cezalısı Massuaku Kayserispor’a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör van Bronckhorst’un orta sahada Gedson Fernandes ve Rafa Silva’yı, kendi bölgelerine çekmesi bekleniyor. Hollandalı teknik adamın 6 numara pozisyonunda ise Joao Mario ya da Cher Ndour’dan birini oynatmayı planlıyor. Ancak bu ikili arasından Joao Miro’nun oynaması daha büyük olasılık olarak görülüyor.

SEMİH VE IMMOBILE DÖNÜYOR

Siyah beyazlılarda en çok merak edilen oyunculardan biri de Semih Kılıçsoy oldu. Genç oyuncu, bu sezon sol açıkta oynadığı maçlarda gol atamasa da 2 asitle katkı sağladı. Genç oyuncu ayrıca ceza sahasında Immobile’ye alan sağlarken orta sahadan top taşıma becerisi ile dikkat çekiyor. Hollandalı teknik adamın Semih Kılıçsoy’a 4 maç aradan sonra yeniden ilk 11’de şans vererek sol kenarda oynatması bekleniyor.

Öte yandan Ajax maçında oyuna sonradan giren ve Beşiktaş formasıyla henüz bir deplasman maçında gol atamayan Immobile’nin de ilk 11’deki yerine döneceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Hollandalı teknik adam Ajax maçında oynattığı 2 defansif orta sahalı düzene bir daha dönmeyi düşünmüyor. Van Bronckhorst, kazandıran sistemi bozmadan ilerlemeyi planlıyor.