Beşiktaş’ta Ajda Pekkan depremi

Yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek olan Ajda Pekkan, rekora koşuyor.

Kısa süre önce İtalyan tenor Andrea Bocelli’yi ağırlayan ve stadyumu hınca hınç dolduran şarkıcının ardından sıra Ajda Pekkan’a geldi.

Yarın akşam düzenlenecek ve 40 bin kişinin katılması beklenen Ajda Pekkan & Arkadaşları konserine muhteşem isimlerde eşlik edecek.

78 yaşındaki Süperstar’a Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener gibi kıymetli sanatçılar eşlik edecek.

Aynı zamanda yeni neslin çok sevdiği Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi isimler müzisyenler de dev sahnede Pekkan’ı yalnız bırakmayacak.