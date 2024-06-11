Beşiktaş’ta Ajda Pekkan depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta Ajda Pekkan depremi

Süperstar Ajda Pekkan, yarın akşam Beşiktaş Stadyumu’na 40 bin kişi doldurmaya hazırlanıyor.

Yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek olan Ajda Pekkan, rekora koşuyor.

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Kısa süre önce İtalyan tenor Andrea Bocelli’yi ağırlayan ve stadyumu hınca hınç dolduran şarkıcının ardından sıra Ajda Pekkan’a geldi.

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Yarın akşam düzenlenecek ve 40 bin kişinin katılması beklenen Ajda Pekkan & Arkadaşları konserine muhteşem isimlerde eşlik edecek.

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78 yaşındaki Süperstar’a Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener gibi kıymetli sanatçılar eşlik edecek.

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Aynı zamanda yeni neslin çok sevdiği Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi isimler müzisyenler de dev sahnede Pekkan’ı yalnız bırakmayacak.

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