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Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 22:48
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Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi flaş gelişme

Beşiktaş'a kötü haber
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (17 Ocak) saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.

Maç öncesi Josef de Souza'dan kötü haber geldi.

Dizinden sakat olduğu belirtilen Josef'in Ankaragücü maçında oynayama şansının az olduğu belirtildi.

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