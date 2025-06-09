Beşiktaş'ta Arroyo gidiyor mu? Net konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Arroyo gidiyor mu? Net konuştu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Keny Arroyo ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın devre arasında Independiente takımından 5,6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ekvatorlu genç yetenek Keny Arroyo, hakkında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesi basınından Cancha Ecuador'a konuşan 19 yaşındaki Arroyo şunları söyledi:

"Beşiktaş'ta yavaş yavaş süre bulmaya ve yer kazanmaya başladım. Yeni bir ülkeye uyum sağlamak kolay değil. Teknik direktörümüz beni yavaş yavaş alıştırıyor ve işler yolunda gidiyor. Beşiktaş'ta çok iyi gidiyorum. Avrupa Ligi'nde oynayacağız ve orada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Beşiktaş ile uzun süreli bir sözleşmem var söylenenler tamamen yalan."

Genç yıldızın siyah beyazlılarla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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