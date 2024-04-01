Beşiktaş'ta ayrılık netleşti. Geldiği gibi gidiyor

Süper Lig’de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı.
Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yepyeni bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılarda takımdan gönderilecek ilk isimde belli oldu.
Ara transfer döneminde Fernando Santos’un onayı olmadan Samet Aybaba’nın isteği ile alınan Jonas Svensson’un performansıyla hayal kırıklığına uğrayan yönetim deneyimli sağ bek ile yollarını ayırma kararı aldı.
Svensson’un alternatiflerini şimdiden belirleyen yönetim oluşacak boşluğa Borussia Dortmund’dan Marius Wolf ve West Ham’dan Ben Johnson’dan birini getirmeyi planlıyor.
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