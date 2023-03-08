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Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanırken Rachid Ghezzal'dan sevindiren bir haber geldi

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:05
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Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi flaş gelişme

Beşiktaş'a müjdeli haber
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachit Ghezzal, sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Antalyaspor maçının ilk 11'ine alınan Gheazzal, ısınma hareketleri sırasında tekrar sakatlanınca yine formasını giyememişti.

Başakşehir maçı öncesi Ghezzal'dan sevindiren haber geldi.

Ghezzal'ın iyileştiği, takımla birlikte antrenmana çıktığı ve görev verilmesi halinde Başakşehir maçında formasını giyebileceği belirtildi.

Bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen Ghezzal, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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