Besiktas'ta başkan devrede: Bir imza bir tanışma

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş'ta iç ve dış transferde peş peşe gelişmeler yaşandı.

Siyah beyazlılar geçtiğimiz sezonu Portekiz Rio Ave'da kiralık olarak geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladı.

20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rio Ave'de görev yaptığı 33 maçta 4 gol atmıştı.

Beşiktaş'ın yeni sol beki David Jurasek de Nevzat Demir Tesisleri’nde Başkan Serdal Adalı ile buluştu.

Benfica'dan transfer edilen ve 2 sezondur Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Jurasek, bu süreçte Alman ekibiyle 34 maça çıkıp 4 asist yaptı. Jurasek, Çekya ile A Milli Takımımıza karşı EURO 2024'te mücadele etmişti.