Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda. Yönetim gitmesine izin verdi

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda. Yönetim gitmesine izin verdi
Yurt dışından bazı takımların radarında olan Amir Hadziahmetovic cazip bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak.

Geçtiğimiz sezon Konyaspor’dan ayrılarak Beşiktaş’a transfer olan Amir Hadziahmetovic ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

CAZİP BİR TEKLİF BEKLENİYOR
Yurt dışından bazı kulüplerin ilgilendiği Hadziahmetovic için siyah-beyazlı yönetim cazip bir bonservis bedeli gelmesi halinde ayrılığına izin verecek.

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YÜZDE 20'Sİ KONYASPOR'UN
Sözleşmesi Haziran 2027’de bitecek olan yıldız futbolcunun transfer olması halinde Konyaspor yüzde 20 pay alacak.

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PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Bosna-Hersekli futbolcu 6 asist kaydetti.

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