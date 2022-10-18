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Beşiktaş'ta bir kafede yangın çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 04:29
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Beşiktaş'ta bir kafede yangın çıktı

Beşiktaş'ta bir kafede yangın çıktı
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Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi'nde 2 katlı ahşap binada faaliyet gösteren kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen kafede yangın sırasında müşteri olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerce çalışma başlatıldı. (AA)

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