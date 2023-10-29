Beşiktaş'ta bir yıldız daha hastalandı: Kadrodan çıkarıldı!

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme daha yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier sağlık sorunları nedeniyle Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier’in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır.
Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.''