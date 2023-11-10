Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, dün akşam kendi sahasında Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu ve Avrupa macerası sona erdi.

Mücadele sırasında yenilen gollerin ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz'a büyük tepkiler gelmişti. Beşiktaş Kulübü, bir açıklama yayımlayarak Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"SEÇİME KADAR KALMANI BEKLERDİM"

Yeniçağ Spor'un edindiği bilgiye göre, Antalyaspor'a 3-2 mağlup olunan maç sonrası yönetime istifasını sunan Yılmaz, bugün tekrarda istifasını sundu. Başkan Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz'a "Sen bilirsin. Seçime kadar kalmanı beklerdim" dediği öğrenildi.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.



Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.