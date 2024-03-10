Beşiktaş'ta büyük endişe

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta büyük endişe
Deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sarı kartlar takımın canını sıkıyor.

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek

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Pazartesi saat 20.30’da Kalyon Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi siyah-beyazlıları korkutan bir gelişme yaşandı.

Halihazırda 3 sarı kartı bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz Gaziantep FK karşısında da sarı kart görmeleri halinde 30. Haftada oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

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Her iki maçı da mutlak bir şekilde kazanmak isteyen Portekizli teknik direktör Fernando Santos bu konuda oyuncularını özellikle uyardı.

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