Beşiktaş’ta can pazarı: Mahsur kalan 10 kişinin yardımına itfaiye yetişti

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde, dört katlı binanın girişindeki elektrik panosu, saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Panodan zaman zaman alevler yükselirken, binanın tamamı dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar, itfaiye gelene kadar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI, VATANDAŞLAR CAMDAN KURTARILDI

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangında mahsur kalan on kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen iki kişiye ambulansta müdahale etti. Elektrik panosundan çıkan yangında dumanların gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

"YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİK"

Yangını gören Emre Kılıç, "Kofradan çıkan yangın sebebiyle alev büyüdü. O esnada doğal gaz borusu ve elektriğe baktık. Sonra yerden taş alarak kapıyı kırdık. Ondan sonra da içerideki yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. En sonunda biraz hafiflettiğimizde zaten itfaiye gelmişti. Yukarıda insanlar vardı. Evet, mahsur kalanları itfaiye kurtardı. On kişi çıktı" dedi.

"YÜKSEK ŞİDDETTE SESLER ÇIKTI"

Yangında mahsur kalan Nurgün Doğan, "Yüksek şiddette sesler çıktı. Daha sonra biz de koridora çıkmaya başladık. Yoğun bir siyah duman çıkmaya başladı. Hemen yangın merdivenden biz tahliye olduk ama tahliye olamayanlara itfaiye destek oldu" diye konuştu.

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