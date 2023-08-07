Beşiktaş'ta Cenk Tosun Krizi. Ekonomik kriz onu da mağdur etti

Cenk Tosun ile yıllık ücretinin 1.4 milyon Euro'ya yükseltilmesi konusunda anlaşmaya varan yönetim Euro kurunun ani yükselişi nedeniyle geri adım attı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun Krizi. Ekonomik kriz onu da mağdur etti

Geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 18 gol, 8 asiste imza atan ve sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayan Cenk, 8 milyon lira olan yıllık garanti ücretinin iyileştirilmesi için mayıs ayında yönetimle masaya oturmuştu. Görüşmede yönetim ve deneyimli golcü yıllık 1,4 milyon Euro karşılığında prensipte anlaşmaya varmıştı.

EURO'NUN YÜKSELİŞİ ANLAŞMAYI SEKTEYE UĞRATTI
Milliyet’te yer alan habere göre, Euro kurunun hızlı yükselişi siyah-beyazlılar ile Cenk arasında yapılan anlaşmayı sekteye uğrattı.

YÖNETİM GERİ ADIM ATTI
Beşiktaş yönetimi 1,4 milyon Euronun ilerleyen günlerde yaklaşık 42 milyon liraya denk gelmesi sebebiyle geri adım attı. Kendisine verilen sözlerin en kısa sürede yerine getirilmesini bekleyen Cenk Tosun’un bu konuda ısrarcı olduğu belirtildi.

YAŞANAN DURUMDAN RAHATSIZLIK DUYUYOR
Yıldız futbolcunun mevcut sözleşmesinin 1,5 milyon Euro’ya revize edilmesini talep ettiği ancak mayıs ayından sonra yönetimden hiçbir görüşme daveti almadığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in en beğendiği isimlerden biri olan Cenk’in yaşanan bu durumdan rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

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