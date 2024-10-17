Beşiktaş’ta derbi öncesi büyük sıkıntı. Van Bronckhorst kara kara düşünüyor

Beşiktaş’ı milli ara sonrası zorlu fikstür bekliyor. Hafta sonu Süper Lig’de Konyaspor’a karşı mücadele edecek siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon’a ve dönüşte Süper Lig’de Galatasaray’a karşı deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş’ta kritik maçlar öncesi tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların son dönemdeki yükselen oyuncularından Milot Rashica milli takımda sakatlandı. Kosova’nın Kıbrıs Rum Kesimi’ni 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan yıldız oyuncunun Konyaspor ve Lyon maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Rashica’nın Galatasaray derbisinde forma giyme ihtimalinin ise belirsiz olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, sakatlık sonrası kara kara düşünüyor. Sağ kanatta oynadığı oyunla alternatifsiz bir konumda olan Kosovalı oyuncunun yokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu.

İŞTE SAĞ KANATTAKİ ALTERNATİFLER

Kosovalı oyuncunun yokluğunda ise sağ kanada alternatif isimler arasında Joao Mario, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Can Keleş yer alıyor.

Bu isimler arasında asıl mevkisi sağ kanat olan tek oyuncu konumunda yer alan Can Keleş, Beşiktaş’a geldiği günde bu yana birçok maçta kadroya bile giremedi. Süper Lig’de hiç forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu UEFA Avrupa Ligi’nde ise 2 maçta çok kısıtlı süreler aldı.

Eleştirilerin odağında yer alan Ernest Muçi ve bir süredir kadroda yer alamayan Semih Kılıçsoy’un ise sağ kanatta Rashica’nın yerine forma giyme ihtimali düşük görülüyor. Hollandalı teknik adamın Semih’e forma şansı vermesi durumunda sol kanada alması olası görülüyor

Van Bronckhorst’un kritik maçlarda sağ kanada koyması en muhtemel ismin Joao Mario olduğu öğrenildi. Portekizli oyuncu aslında orta sahanın ortasında oynasa da Inter’de ve Benfica’da sık sık sağ kanatta görev alıyordu. Hollandalı teknik adamın Portekizli oyuncuyu sağ kanada alarak kanattan oyun kuma ihtimalini güçlendirebileceği belirtiliyor.