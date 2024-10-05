Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’nun son durumu açıklandı

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Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’nun son durumu açıklandı

Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu’nun Eintracht Frankfurt maçında sakatlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada genç kalecinin son durumu paylaşıldı.

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Ersin’in Eintracht Frankfurt maçında sakatlandığı ve son durumu paylaşıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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