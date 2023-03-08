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Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı

Son olarak Beşiktaş- Ankaragücü maçında takımını sakatlığı nedeniyle yalnız bırakan Ghezzal, Başakşehir maçında oynaması bekleniyor.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 21:37
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Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi

Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı
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Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet hasretine son veren Beşiktaş'a bir iyi haber de Rachid Ghezzal'dan geldi.

CEZAYİRLİ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Sakatlığından ötürü sahalardan 4 ay uzak kalan Ghezzal, Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında tekrar formasını kapma sevinci yaşanmıştı. Ancak Cezayirli yıldız, maç öncesi ısınma esnasında tekrar sakatlanarak maça çıkamadı.
3 maçlık aranın ardından Süper Ligi 25. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak mücadele öncesi takımlara birlikte antremanlara başlayan 30 yaşındaki oyuncunun sakatlığı tamamen geçti.

İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR
Hürriyet'te yer alan habere göre, Rachid Ghezzal'in Başakşehir maçı karşısında Beşiktaş'ta ilk 11'de yer alması beklenildiği ifade edildi.
Ghezzal bu sezon sakatlığından ötürü Beşiktaş ile sadece 6 maça çıkabildi. 30 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist yaptı.

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