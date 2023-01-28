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Yetiştirilmeye çalışılacak: Beşiktaş'ta flaş Salih Uçan gelişmesi

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan'a çekilen MR'da kanama tespit edildi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:55
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Beşiktaş'ta flaş Salih Uçan gelişmesi

Yetiştirilmeye çalışılacak: Beşiktaş'ta flaş Salih Uçan gelişmesi
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Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan kötü haber geldi.

Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 28 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında kanama tespit edildi.

FORMA GİYEMEYECEK

Salih Uçan, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile ligin 22. haftasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Tecrübeli isim, bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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