Yetiştirilmeye çalışılacak: Beşiktaş'ta flaş Salih Uçan gelişmesi

Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan kötü haber geldi.
Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 28 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında kanama tespit edildi.
FORMA GİYEMEYECEK
Salih Uçan, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile ligin 22. haftasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Tecrübeli isim, bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.