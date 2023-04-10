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Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:51
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Beşiktaş'ta flaş Tayyip Talha gelişmesi

Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Ameliyatı yapan doktor Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."

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