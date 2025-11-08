Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş milli araya galibiyetle girerek üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle yedek kulübesinde takımın başında bulunan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK'

Murat Kaytaz şunları söyledi:

"Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan gol gördük kalemizde. Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik. İçerideki liderlerin Gabriel'in Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı. Oyun rakibe geçti zaman zaman ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız.' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık.3. gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip, rakibi üstümüze çekip, Cerny'de topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi.

'BEŞİKTAŞ'IN GENLERİNDE RAHAT GALİBİYET YOK'

Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Sayfa griye çaldı ama beyaz günler. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir 'challenge' oldu."

'TÜRKİYE'DE BUNUN GELİŞTİRİLMESİ LAZIM'

Artık biz öne geçtiğimizde topa sahip olup opsiyonları sahaya yansıtacağız. Antalya'nın 5-3-2 formatında karşılayacağını biliyorduk net şekilde. Ön 3'lünün arkasına nasıl sızacağımıza çalıştık. Zeminin azizliğine de uğradık. Türkiye'de bunu geliştirmemiz lazım.

'BEŞİKTAŞ'I AVRUPA'YA TAŞIYACAĞIZ'

Duran top golü bulduk, bu tesadüf değil. Öncesinde Gabi vurdu. Cengiz vurmaktan vazgeçti zeminden dolayı. Biz bunlara çok çalışıyoruz. Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceğiz. Karalar bağlamaya gerek yok. Beşiktaş havlu attı ne oldu kontak kapattık mı yani. Rakiplerimiz Avrupa maçları oynuyor, biz tesiste izliyor üzülüyoruz. Biz Beşiktaş'ı Avrupa'ya taşıyacağız. Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık."