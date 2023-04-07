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Beşiktaş'ta Isco sürprizi. Yapılan teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın İspanyol yıldız Isco için harekete geçtiği ve teklifini de ilettiği ileri sürüldü.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:21
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Beşiktaş'ta hedef Isco

Beşiktaş'ta Isco sürprizi. Yapılan teklif ortaya çıktı
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Beşiktaş'ın Real Madrid'in eski futbolcusu Isco için harekete geçtiği iddia edildi.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya geçen İspanyol yıldız, aralık ayında buradan da ayrılmıştı.

4 aydır boşta olan Isco için Beşiktaş'ın temaslara başladığı belirtildi. Yeni Asır'daki habere göre Beşiktaş, 30 yaşındaki İspanyol oyuncuya 3 milyon euronun üzerinde yıllık ücret teklif etti.

Isco'nun düşünmek için süre istediği de haberde yer aldı.

Yıldız oyuncuya Avrupa'dan da talipler olduğu ileri sürüldü.

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