Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu. Çebi'yi ailesi bile istemiyor

Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta alınan olağanüstü kongrenin ardından ilk başkan adayı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu. Çebi'yi ailesi bile istemiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından yönetim kurulu da olağanüstü kongre kararı almıştı.

Bu karar bile taraftarların öfkesini dindirememiş, Beşiktaş'ın İstanbulspor maçında yine başkan Ahmet Nur Çebi istifaya çağrılmıştı.

Olağanüstü kongrenin aralık ayında yapılması planlanırken, günü henüz belli olmasa da ilk başkan adayı ortaya çıktı. 2000 ve 2002 seçimlerinde Serdar Bilgili'ye karşı aday olan ve kaybeden Arat'ın, kongre tarihinin açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenleyip hedeflerini açıklayacağı öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'nin tekrar aday olup olmayacağı bilinmezliğini korurken, ailesinden "Aday olma. Artık bırak" diye baskı geldiği ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen bir diğer isim olan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de Çebi'nin kararını beklediği öğrenildi.

Çebi aday olursa daha önce verdiği söz nedeniyle Yamantürk olağan kongre tarihini bekleyecek.

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