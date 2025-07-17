Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu: Kamptan ayrılacak

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Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu: Kamptan ayrılacak

Suudi Arabistan kulüplerine transferi gündemde olan Al Mustati'nin transfer görülmeleri için Beşiktaş'ın Avusturya kampından ayrılacağı öğrenildi.

Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde Avusturya'da girdiği kampla hazırlanan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak transfere iddialı bir giriş yapan siyah beyazlılarda takımda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Beşiktaş'ın Braga'dan transfer ettiği Libyalı ön liberosu Al Musrati'nin Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmek için kamptan ayrılacağı öğrenildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati 10 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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